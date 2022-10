FIFA 23 : Voici comment récupérer des récompenses gratuites via Prime Gaming

A chaque année, son FIFA. Enfin, en tout cas, jusqu’à présent puisque le jeu de football d’Electronic Arts va perdre son appellation officielle d’ici l’année prochaine. En attendant, les joueurs et les joueuses ont pu mettre la main sur FIFA 23, la dernière itération en date et découvrir les dernières nouveautés. Comme toujours, FIFA Ultimate Team prend une grande place, et si vous avez l’habitude d’y jouer, alors ne partez pas, il y a des récompenses à récupérer via un drop FUT proposé par Prime Gaming.

Comment récupérer le drop Prime Gaming coupe de monde FIFA 23 ?

Pour célébrer la sortie de FIFA 23 et anticiper la future mise à jour liée à la Coupe du Monde 2022 (qui a récemment fuité), Amazon propose un drop sur sa plateforme de jeux. Via Prime Gaming, il est possible de récupérer un pack regroupant :

7 Joueurs Rares en Or

2 joueurs 81+

12 consommables rares

Kylian Mbappé en prêt pour 5 matchs

Pour récupérer la récompense, c’est simple, il suffit de se rendre sur la page dédiée à FIFA 23 sur Prime Gaming, puis de cliquer sur le pack en question. Il faudra avoir lié son compte Electronic Arts à celui d’Amazon afin d’obtenir le drop peu importe votre plateforme. Enfin, il s’agit bien sûr d’une récompense dédiée aux abonnés Prime. Si vous n’avez pas encore d’abonnement, vous pouvez tester gratuitement l’abonnement pendant 30 jours pour récupérer votre pack FIFA 23.

FIFA 23 est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia. Une édition Essentielle est aussi proposée sur Switch. Pour en savoir plus sur ce nouvel épisode, vous pouvez consulter notre test complet.