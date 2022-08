FIFA 23 aura toujours son système de lootboxes dans FIFA Ultimate Team, et EA s’en réjouit

Les lootboxes représentent toujours un sujet épineux aujourd’hui. Si certaines licences décident de les abandonner, comme Overwatch, d’autres choisissent de les conserver malgré le renforcement de certaines lois en Europe. Parmi les utilisateurs de lootboxes les plus connus, on compte Electronic Arts et son fameux mode FIFA Ultimate Team, qui est décrié depuis plusieurs années mais qui continue à rapporter des tonnes de dollars à l’éditeur. Et c’est bien pour cela qu’il ne va pas en faire l’impasse dans FIFA 23.

Because it’s in the game

Eurogamer est entré en contact avec Electronic Arts à ce propos, étant donné que l’éditeur a récemment reçu l’accord du gouvernement anglais, qui ne compte fait légiférer ce système économique dans le jeu. Ravi de cette décision, EA a déclaré que FUT serait de retour dans FIFA 23, toujours avec ses lootboxes qu’il tente de justifier :

« Nous croyons de tout cœur que les packs Ultimate Team et FUT, qui font partie du jeu depuis plus d’une décennie, font partie de ce que les joueurs adorent dans FIFA – les fans adorent que le jeu reflète l’excitation et la stratégie du monde réel de la construction et de la gestion d’un équipe. Donner aux joueurs le choix de dépenser s’ils le souhaitent est juste. Il est nécessaire de dire que les dépenses sont entièrement facultatives dans notre jeu, et nous n’encourageons pas les dépenses plutôt que de gagner des récompenses grâce au jeu. Les packs FUT fonctionnent de la même manière, qu’ils soient payés ou gagnés, et la plupart des joueurs ne dépensent pas en jeu. Par exemple, neuf packs FUT sur 10 ouverts dans FIFA 22 ont été gagnés. »

Evidemment, EA esquive ici la question du hasard dans ce que l’on achète, ce qui est le principal reproche des lootboxes. Reste à voir comment ce mode évoluera à l’avenir, puisque ce qui est sûr, c’est qu’il devrait changer de nom étant donné qu’EA ne possèdera plus les droits FIFA.

FIFA 23 est attendu pour le 30 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Le jeu est déjà disponible en précommande.