FIFA 22 : Un épisode toujours aussi fainéant ? Test en vidéo

A chaque rentrée, les amateurs et amatrices ont l’habitude : Electronic Arts nous pond un nouvel opus de sa série de jeux de football. Cette année, on n’y échappe pas, FIFA 22 est sorti, et comme toujours, on se demande s’il s’agit d’une simple copie de l’année passée ou s’il y a enfin des améliorations.

Si l’on reste sur une ossature similaire, il faut avouer que ce nouveau volet tente d’apporter quelques améliorations, en jouant un peu plus l’aspect défensif et en apportant la technologie HyperMotion sur nouvelle génération. Quelques efforts donc, ce qui n’est pas un mal après plusieurs années de grande fainéantise. On vous en parle dans ce test vidéo.

FIFA 22 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est disponible sur Amazon.