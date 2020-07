FIFA 21 : EA présente les premières nouveautés et améliorations du jeu

Après s’être montré plus tôt cette semaine par l’intermédiaire d’un trailer et de ses jaquettes, FIFA 21 a dévoilé hier des informations sur les différentes nouveautés proposées aux joueurs et aux joueuses lors de son lancement.

Gameplay, Carrière et coop au programme

Qualifié de « plus intelligent » par Electronic Arts, le gameplay de la simulation devrait apporter un système offensif dynamique permettant « de réaliser des mouvements encore plus réalistes et de vivre toute l’intensité des un-contre-un. » Les dribbles seront plus variés, les options de jeux sans le ballon seront plus nombreuses grâce aux courses créatives et des animations inédites ont été ajoutées afin de rendre les collisions plus naturelles.

Le mode Carrière a également subi des ajustements de la part de l’éditeur américain. Lorsque vous simulerez une rencontre, il sera désormais possible d’entrer à tout moment en jeu pour tenter de changer l’issue d’un match. Le système de progression des joueurs de votre équipe a été repensé et des nouveautés ont été intégrées aux entraînements et aux transferts. Est-ce le signe que nous pourrons enfin effectuer un prêt avec option d’achat ?

Concernant les fonctionnalités en ligne de la simulation, EA a indiqué, par l’intermédiaire du producteur exécutif de la licence Aaron McHardy, vouloir « proposer aux fans des expériences sociales renforçant la qualité du jeu. » Ainsi, VOLTA (foot de rue en 5v5) se dote d’un mode coopératif en ligne intitulé VOLTA SQUADS et il sera aussi possible de jouer avec un ami dans FIFA Ultimate Team via FUT Co-Op.

FIFA 21 sortira sur PC, via Origin et Steam, PlayStation 4 et Xbox One le 9 octobre et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X.