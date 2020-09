FIFA 21 sera t-il encore une déception ? On fait le point (nouveautés, gameplay…)

Comme chaque année, Electronic Arts nous propose un nouvel épisode de sa licence footballistique. Après un FIFA 19 décevant et un FIFA 20 qui l’est d’autant plus, il est nécessaire pour l’éditeur de se ressaisir – même si les ventes et les revenus générés par FIFA Ultimate Team sont toujours très hauts. Officialisé il y a peu, FIFA 21 compte bien faire mieux, avec quelques nouveautés de gameplay et des ajouts de contenu.

On fait le point dans cette vidéo où l’on centralise toutes les informations connues jusqu’à présent, en passant par les modes de jeu et les améliorations au niveau des mécaniques. On rappellera que FIFA 21 sortira début octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.