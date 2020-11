FIFA 21 dévoile la sixième Team Of The Week

FIFA 21 vient d’annoncer la sixième Team Of The Week, disponible depuis 19h et ce pendant une semaine (vous pouvez lire ou relire notre article concernant les ligues, clubs et stades disponibles au lancement).

Sixième Team Of The Week !

Le gardien est l’international finlandais gardant les cages du Bayer Leverkusen, Hradecky. Il obtient une carte boostée à 85 de général.

est l’international finlandais gardant les cages du Bayer Leverkusen, Hradecky. Il obtient une carte boostée à 85 de général. La défense est composée de trois défenseurs centraux en la personne de Gabriel (82), Smalling (82) et Hummels (87).

est composée de trois défenseurs centraux en la personne de Gabriel (82), Smalling (82) et Hummels (87). Le milieu de terrain se compose de quatre joueurs : Christian Tello (82), Matheus Cunha (82), Ward-Prowse (82) et surtout Gnabry, avec une carte up à 86 de général.

se compose de quatre joueurs : Christian Tello (82), Matheus Cunha (82), Ward-Prowse (82) et surtout Gnabry, avec une carte up à 86 de général. L’attaque est la suivante : Joao Felix avec une carte à 84, Ziyech avec une carte à 86 et enfin et surtout l’excellent Karim Benzema qui, lui, se pare d’une carte boostée à 90 de général.

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Pacheco (84), Lees-Melou (82), Gervinho (82), Wilson (82) ou encore Volland (84).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

FIFA 21 sortira le 9 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch et plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.