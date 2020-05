Fast & Furious Crossroads dévoile sa date et son gameplay

La sortie du jeu Fast & Furious Crossroads se précise. Il avait été annoncé pour accompagner le neuvième film de la série principale en ce mois de mai. Le report du long-métrage et l’absence de nouvelles autour du jeu avait donc de quoi inquiéter les fans de Dom Toretto et sa FAMILY.

#HanIsAlive

Si Fast & Furious 9 attendra avril 2021, les joueurs pourront profiter de Fast & Furious Crossroads dès le 7 août 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et l’autre bonne nouvelle c’est qu’on a également droit à des premières images de gameplay.

Et un simple jeu de jeu de course ne suffirait pas pour le grand Vin Diesel. Et d’ailleurs la série s’est bien éloignée de cela au fur et à mesure des épisodes. Les voitures sont donc équipées d’armes et de gadgets pour pouvoir mieux faire la bagarre même sur la route.

Bien évidemment, les missions se font en équipe, ce qui explique la possibilité de pouvoir changer de personnage (et donc de véhicule) grâce à la croix directionnelle. Pour l’instant, seuls Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson semblent épauler le buveur d’une certaine bière mexicaine au nom devenu douteux depuis quelques mois. La présence de Dom, Letty et Roman permet au moins de faire pleuvoir les références aux films.

Fast & Furious Crossroads sortira donc le 7 août 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.