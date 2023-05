Farming Simulator 23 : Nintendo Switch Edition dévoile un trailer de lancement champêtre

La poule aux œufs d’or de Giants Sofware sur Switch et mobile

Après la catastrophe Farming Simulator 20 sur Switch, on espère que Farming Simulator 23 fera bien mieux. Pour résumer grossièrement cette nouvelle édition, il s’agit d’une version « low-cost » de Farming Simulator 22. Evidemment, cela reste appréciable pour ceux n’ayant pas énormément de choix en matière de support, mais d’après ce que l’on sait, on peut au moins s’attendre à retrouver une bonne partie du contenu et des nouveautés de FS 22.

Nous aurons ainsi plus de 100 véhicules et outils des marques Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres. Pour les nouvelles activités, vous aurez de la culture de raisin, d’olives et de sorgho. En outre, nous aurons droit au désherbage, au labour des champs et l’une des grosses nouveautés de Farming Simulator 22, les chaînes de production.

Pour en savoir plus sur les mécaniques présentes, nous vous renvoyons vers notre test de Farming Simulator 22, mais sachez que l’on prépare aussi un test pour cette version Switch. En attendant, vous pouvez vous faire une idée avec le trailer de lancement qui n’est pas tendre envers les poules au passage.

Farming Simulator 23 est disponible dès maintenant sur Switch et mobiles via iOS et Android.