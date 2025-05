FANTASY LIFE i: La Voleuse de temps ajoute une version Switch 2 mais sans date de sortie pour le moment

La « fantaisie vie » encore plus belle sur Switch 2

Avec l’annonce en février du renfort des versions PC, PlayStation et Xbox, le RPG tout mimi initialement prévu sur Switch pense donc fort logiquement au futur proche de Nintendo. C’est ainsi que FANTASY LIFE i: La Voleuse de temps annonce donc sur les réseaux une sortie sur Switch 2.

Comme on peut s’y attendre, une telle version prévoit d’apporter une meilleure résolution ainsi qu’un taux d’images par seconde amélioré. Et si jamais dans un premier temps vous possédez la version Switch 1, il sera possible d’accéder à la mouture Switch 2 grâce à un upgrade payant.

Le prix en euro n’est pas encore connu mais l’upgrade coûtera 300 yens. Et avec une version Switch proposée à 59,99€ on peut imaginer celle sur Switch 2 à 69,99€. Aussi, aucune date n’est annoncée pour cette dernière, bien que l’on imagine ne pas devoir trop attendre non plus avant d’en savoir plus, la console arrivant le 5 juin.

FANTASY LIFE i: La Voleuse de temps arrivera le 21 mai sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch et donc sur Switch 2 à une date encore inconnue.