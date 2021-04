La première partie de Fantasian est déjà disponible dans l’Apple Arcade

Surprise ! Les fans des jeux de Hironobu Sakaguchi surveillaient de près Fantasian, le prochain titre de Mistwalker qui voit le réalisateur culte s’associer une nouvelle fois à son compère de toujours, Nobuo Uematsu. Le titre avait lâché quelques informations ces dernières semaines, mais le voici qu’il débarque par surprise sur l’Apple Arcade dès aujourd’hui.

日本ではFANTASIANがリリースされました。4月2日生まれ。奇しくも、これをつくるきっかけになったFF6と同じ誕生日となりました。めでたい!

FANTASIAN was released in JPN. Coincidentally, it was the same birthday as FF6, which inspired me to create this. Happy Birthday!#FANTASIAN pic.twitter.com/HLtwqgdVRB

— 坂口博信 (@auuo) April 1, 2021