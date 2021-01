Une fan réalise un « demake » de Bloodborne façon PS1

Depuis l’annonce de Demon’s Souls Remake et de la PS5, de nombreux fans espèrent qu’un remaster de Bloodborne verra le jour prochainement, afin de profiter d’une fluidité plus avantageuse pour le jeu. Pendant ce temps, d’autres joueurs s’amusent à rendre le jeu plus rétro, comme Lilith Walther, une artiste qui a imaginé à quoi pourrait ressembler le jeu sur PS1.

Bloodborne sur PS1, ça donne quoi ?

This Bloodborne PSX dev thread starts with loading and a proper loading screen! Now that we're hopping between levels I need to write a save and load system that passes data around for proper navigation 🧵 pic.twitter.com/MHhMC1ouUE — Lilymeister ✨🏳️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 16, 2021

Le résultat nous propulse 25 ans en arrière, à l’époque des premiers jeux en 3D façon Tomb Raider. Ce « demake » (qui est donc l’opposé d’un remake) semble être relativement jouable si l’on en croit sa créatrice, qui a montré plusieurs vidéos de sa création à travers un thread sur Twitter.

Multi entrance support is in! Check out a playthrough that involves walking in a big circle across two levels to demonstrate. pic.twitter.com/ZiCQfZjuB0 — Lilymeister ✨🏳️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 17, 2021

Les décors sont encore un peu vides, mais le chasseur est bien là, ainsi que les redoutables monstres que l’on peut rencontrer dans le jeu, ainsi que les lanternes qui servent de checkpoint.

On a maintenant hâte de voir jusqu’où elle compte mener le projet, histoire de patienter jusqu’à ce que obtienne des nouvelles d’un potentiel remaster pour Bloodborne.