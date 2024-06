Bloodborne sur PC ? From Software en a envie mais Hidetaka Miyazaki rappelle que ce n’est pas de leur ressort

Que peut bien attendre Sony ?

Hidetaka Miyazaki et son équipe sont actuellement en pleine promotion du DLC Shadow of the Erdtree pour Elden Ring, mais le sujet Bloodborne revient inévitablement sur la table dans de nombreuses interviews. Comme chez PC Gamer, qui n’a pas hésité à demander au producteur si, personnellement, il aimerait voir un portage PC arriver un jeu (tout en sachant bien que c’est Sony qui a les droits ici). Et à cela, Miyazaki ne répond pas, mais il affirme que le studio en a envie :

« Je sais pertinemment que ces gars [en désignant ses collègues chez From Software dont le producteur Yasuhiro Kitao] veulent un portage PC pour Bloodborne. Si je dis que j’en veux un, j’aurai des ennuis. Mais je ne m’y oppose pas. »

Il continue :

« Évidemment, en tant qu’un des créateurs de Bloodborne, mon opinion personnelle et honnête est que j’aimerais que davantage de joueurs puissent en profiter. Surtout maintenant que jeu qui arrive à maturité, un de ces jeux du passé qui se perdent sur des consoles plus anciennes. Je pense que pour n’importe quel jeu comme celui-là, ce serait bien d’avoir l’opportunité pour plus de joueurs de pouvoir en faire l’expérience. Donc, en ce qui me concerne, ce n’est certainement pas quelque chose auquel je serais opposé. »

Encore une fois, on comprend que la balle est dans le camp de Sony, pas celle de From Software. Pourquoi le constructeur ne veut rien faire à ce sujet, ça, c’est l’une des plus grandes interrogations du moment.