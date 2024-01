Le jeu fan-made Bloodborne Kart doit changer de nom après avoir été remarqué par Sony

Il fallait s’y attendre : Sony a découvert l’existence de ce Bloodborne Kart, ce demake du jeu façon Mario Kart, qui devra donc changer de nom. Heureusement, le projet dans son entièreté n’est pas mis au placard, mais il devra visiblement changer de nom afin de ne pas emprunter celui de la licence que tout le monde connait. Lilith Walker, qui est à l’origine de ce fan-game, l’a confirmé :

Pas de Bloodborne Kart au programme donc, mais le projet verra bien le jour d’une certaine façon. Et c’est toujours ça de pris, pour celles et ceux qui veulent retourner d’une façon ou d’une autre dans cet univers, ou quelque chose qui y ressemble.

WHELP. IT HAPPENED

Sony contacted me 🫣

Long story short I need to scrub the branding off of what was previously known as Bloodborne Kart, which we will do. But that requires a short delay.

Don't worry, the game is still coming out! It'll just look slightly different 💙

— 🪄💫 PSX Bunlith🐰🏳️‍⚧️ BLM ACAB 🇵🇸 (@b0tster) January 26, 2024