La série TV Fallout devrait commencer sa production en 2022 avec le co-créateur de Westworld

Les adaptations de jeux vidéo en série, ça ne manque pas, et même une série autour de Fallout avait été confirmée par Amazon en juillet 2020. Le projet n’avait plus refait parler de lui depuis tout ce temps, mais Deadline vient de partager de nouvelles informations sur la série, qui serait sur le point de débuter sa production dans les semaines et mois à venir.

Des premières annonces de casting à venir ?

Le site rapporte alors que Amazon prévoit de débuter la production de cette série Fallout (qui sera donc diffusé sur Amazon Prime Video) un peu plus tard cette année, toujours avec Jonathan Nolan à la baguette ainsi que Lisa Joy.

Le co-créateur de la série Westworld va même réaliser le pilote selon Deadline, qui révèle également l’identité des showrunners de la série. Il s’agira donc de Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et de Graham Wagner (Silicon Valley).

On ne sait rien d’autre sur la série ou son casting, mais les premières informations devraient donc logiquement tomber cette année.