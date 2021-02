Fall Guys s’apprête à plonger dans le futur avec sa saison 4

Fall Guys a récemment annoncé sa venue sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch pour cet été, mais d’ici là, le jeu de Mediatonic doit fournir du nouveau contenu pour satisfaire les joueurs et joueuses déjà présents. Le titre s’apprête justement à terminer sa saison 3 et nous tease déjà la prochaine en révélant son thème.

For Season 4, we're traveling to the future…

🤖 FALL GUYS 4041 🤖

Giveaway to celebrate:

– Follow us and retweet this tweet

– Finish this sentence in your own words as a reply:#FallGuysSeason4 is

20 winners will get 20 crowns each! 👀 pic.twitter.com/USrruU7LtT

— Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) February 23, 2021