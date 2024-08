Toutes les éditions du jeu détaillées

Annoncé pour une sortie durant cet hiver, Fairy Tail 2 aura la décence de ne pas nous faire attendre si longtemps puisqu’il sortira le 13 décembre prochain, soit seulement un jour après la sortie japonaise, ce qui veut dire que la version Steam sera disponible dès le 12 décembre. C’est avec un nouveau trailer du jeu que Gust et Koei Tecmo nous apprennent cela.

Cette bande-annonce nous permet de jeter un œil au nouveau système de combat, plus dynamique qu’auparavant. Mais si vous souhaitez réellement en savoir plus, restez à l’affut sur notre site puisque nous avons pu jouer au jeu en compagnie de son producteur et nous vous livrerons plus d’informations au sujet de Fairy Tail 2 très prochainement.

On découvre également les bonus de précommande avec des costumes en plus pour Natsu et Lucy, tandis qu’une édition Guild Box sera vendue avec le contenu suivant :

Le jeu Fairy Tail 2 dans son édition standard

La bande-son sur CD

Un poster format B2 avec une illustration de Hiro Mashima

Des cartes holographiques

Un Hors-série spécial vol.2 du Sorcerer Magazine en édition limitée

Une autre édition nommée Combo Set contiendra la même chose que la Guild Box, avec en plus une illustration sur toile et une tapisserie format B2. Vient enfin l’édition Digitale Deluxe avec des tenues pour Lucy, Erza et Mirajane aux couleurs de la trilogie Atelier Ryza, en plus d’autres bonus.

Rappelons que ce Fairy Tail 2 sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.