Facebook rachète le studio Ready At Dawn (The Order 1886)

Hier soir, Facebook a frappé un grand coup en absorbant Mixer, la plateforme streaming de Microsoft, qui a rendu les armes après des résultats plus que décevants. Dans le même temps, on a appris que la division gaming du réseau social a aussi mis la main sur Ready At Dawn, que l’on connait principalement pour l’exclusivité PS4 The Order 1886.

Bye bye The Order 1887

Mais si Facebook s’intéresse à ce studio, ce n’est pas pour ce titre en particulier. Ready At Dawn oeuvre depuis des années sur des jeux en réalité virtuelle, à l’image de Lone Echo ou Echo Arena, qui ont été conçus pour le casque Oculus, qui appartient aussi à Facebook.

Maintenant que le studio est désormais pleinement affilié à Facebook, cela ne change pas grande chose, mais on imagine que d’autres jeux VR vont voir le jour sur le casque de réalité virtuelle. Lone Echo II est d’ailleurs en plein développement, et on devrait en entendre parler à nouveau très bientôt.