Exoprimal : Des dinosaures et des mechas, tout sur la nouvelle licence de Capcom en vidéo

Les fans s’attendaient à un retour de Dino Crisis en voyant le logo Capcom apparaître dans un trailer avec des dinosaures, mais c’est finalement une nouvelle licence qui a fait son apparition : Exoprimal. Jeu d’action multijoueur, le titre va nous placer à bord de soldats munis d’exosquelettes où l’objectif est de repousser des vagues de dinosaures. On alors alors différentes capacités selon l’armure choisie et l’on devra se battre en coopération ou en PvP à travers différents modes de jeu.

Exoprimal est attendu pour 2023 sans date de sortie pour l’instant. Il devrait être disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PlayStation 5. Pour tout savoir sur le titre, on vous résume toutes les informations connues jusqu’à ce jour dans cette vidéo.