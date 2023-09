Everywhere, l’immense bac à sable aux allures de Fortnite, se prépare à entrer en alpha fermée

Everywhere, c’est le projet un peu fou et brumeux mené par Leslie Benzies, l’ancien président de Rockstar North et l’un des producteurs principaux de la série GTA. Un jeu au concept obscur qui n’est en réalité qu’une immense base servant à donner des outils aux joueurs et joueuses afin qu’ils puissent créer ce dont ils ont envie, même leurs propres jeux. Un Dreams-like si vous préférez, qui tend vers un aspect plus communautaire et qui n’hésite pas à aller lorgner qur une direction artistique à la Fortnite, comme on le voit sur ces dernières images