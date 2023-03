Everywhere : Un trailer pour MindsEye, le jeu d’action-aventure AAA par l’ancien producteur de GTA

Durant la Gamescom 2022, on a pu découvrir ce sur quoi travaillait Leslie Benzies, connu pour avoir été l’ancien président de Rockstar North et pour être l’un des producteurs principaux de la série GTA, qu’on ne présente plus. Depuis son départ de chez Rockstar, il officie à la tête de Build A Rocket Boy qui a pour but d’œuvrer sur Everywhere, un mystérieux projet qui se présente comme étant à jeu, ou plutôt une plateforme à mi-chemin entre un Roblox version AAA et un Fortnite pour le côté créatif (c’est tout aussi flou pour nous). Un titre qui devrait lui-même accueillir d’autres jeux au sein même de son expérience, comme MindsEye, qui sera le premier d’entre eux.

Tout à la fois

MindsEye sera donc un jeu d’action-aventure AAA qui sera disponible au sein même d’Everywhere, dans lequel on nous promet « une histoire qui se déroule dans un monde d’entreprises visionnaires, de conspiration et de nouvelles technologies obscures ».

Ce jeu est Everywhere sont connectés mais sont aussi deux jeux distincts, le dernier étant davantage vu comme une plateforme dans laquelle on pourra participer à diverses activités, et voyager à travers les mondes via des portails.

On suppose donc que c’est de cette manière que l’on accèdera à MindsEye. Un projet qui fait forcément très métavers et qui tire la sonnette d’alarme sur ses potentielles dérives, la blockchain en tête. Mais Benzies l’affirme, ce n’est pas au programme, tout comme de potentiels NFT qui ne seront pas du tout présents ici.

On ignore encore le modèle économique de tout cela, même si beaucoup, comme Eurogamer, supposent que Everywhere sera un free-to-play donnant accès à des expériences premiums, comme MindsEye.

On en saura plus dès cette année, puisque Everywhere devrait être lancé en 2023.