Le studio Build a Rocket Boy (Everywhere) de l’ancien producteur de GTA licencie déjà avant la sortie du jeu

Quand on vous dit que les licenciements arrivent partout

L’information est d’abord sortie sur plusieurs sites comme PCGamesN et VGC, avant d’être officiellement confirmée par le studio en lui-même. Ces licenciements interviennent principalement dans les secteurs de l’édition et de l’assurance qualité, ainsi que dans les équipes artistiques. Le nombre d’employés affectés par cette decision n’est pas encore connu et Build a Rocket Boy indique avoir redéfini ses priorités pour donner naissance au projet Everywhere.

Le timing de cette annonce est néanmoins des plus critiquables, dans la mesure où elle intervient quelques semaines seulement après une levée de fonds de la part du studio, qui s’est soldée par un apport de 110 millions de dollars. Une somme qui servira, selon Build A Rocket Boy, à assurer le lancement de Everywhere et de son jeu MindsEye, en plus de pouvoir créer plus d’outils à mettre à disposition au public. Difficile de croire que cet argent ne suffisait pas à conserver certains postes.

Le projet se poursuit donc avec une équipe réduite mais avec des fonds plus élevés. Reste à voir s’il ira à son terme ou non étant donné les difficultés déjà rencontrées.