EVE Echoes est maintenant disponible sur iOS et Android

Comme très souvent avec les jeux mobiles, on découvre les dates de sortie quelques jours seulement avant leur disponibilité, si ce n’est le jour de leur lancement. NetEase Games et CCP nous avaient donné rendez-vous fin juillet pour la sortie de EVE Echoes ce 13 août 2020 et l’application est maintenant disponible au téléchargement.

Du contenu régulier est prévu

L’application est maintenant disponible. EVE Echoes se base évidemment sur le MMO à succès EVE Online en proposant un univers alternatif. On peut s’attendre à beaucoup de similarités en termes de mécaniques et d’approche, tout en ayant un contenu différent et une maniabilité adaptée au support mobile.

EVE Echoes se définit comme un bac-à-sable multijoueur en ligne de nouvelle génération et composé de plus de 8 000 systèmes solaires. On aura évidemment du PvP, du PvE, et toutes les joies de son grand frère (minage, commerce, industrie, économie…)

Hilmar Veigar Pétursson, PDG de CCP Games, partage sa joie : « Je suis très impatient de voir ce que des millions de joueurs mobiles vont pouvoir apporter à l’univers EVE. Je suis sûr que nous verrons de nouvelles aventures, de nouvelles structures sociales et de nouveaux concepts se former, ce qui nous inspirera, tout comme EVE sur PC, à amener EVE Echoes, EVE Online et tous les jeux EVE encore plus loin que nous ne l’aurions jamais imaginé ».

A quelle heure ouvre les serveurs de EVE Echoes ?

Les serveurs de EVE Echoes ouvrent ce 13 août 2020. Plus précisément, c’est à 10 heures du matin, heure française, que les joueurs peuvent se connecter. Quelques petits soucis ont été rapportés chez certains mais les serveurs sont bien en ligne.

Comment télécharger EVE Echoes ?

Si vous souhaitez télécharger EVE Echoes, vous pouvez le faire gratuitement, le jeu étant un free-to-play avec des achats in-app, allant de 1,99€ à 179.99€.

A noter qu’il faudra prévoir un peu moins de 2 Go pour installer l’application.