EVE Echoes – Interview autour du futur MMO mobile incontournable

Suite du livestream diffusé dimanche 17 mai, nous avons eu la chance d’échanger avec une partie de l’équipe de NetEase games dont Wei Su, Senior Producteur sur le projet, autour de développement de Eve Echoes. L’occasion de revenir un peu plus en détail sur l’histoire du projet.

Notre interview autour de EVE Echoes

Bonjour à vous ! Pouvez-vous nous raconter brièvement l’histoire derrière ce projet EVE Echoes, et les étapes de développement du jeu ?

A l’origine, nous sommes pour une partie de l’équipe des joueurs plutôt vétérans de EVE Online. NetEase Games étant un studio de développement de jeu mobile, nous avions l’intention en 2017 de débuter un projet d’un jeu de space-opera assez épique, s’inspirant du MMO bien connu. A un moment lors de notre phase de brainstorming initial, l’idée nous est venue d’aller directement contacter CCP Games (ndlr: l’équipe développant EVE Online) pour leur proposer un partenariat.

Nous sommes au final assez vite tombés sur une idée commune : transposer EVE Online sur mobile. Un défi de taille, pouvant être même considéré comme très difficile voire impossible. Entre 2017 et 2019, nous avons passé deux années à développer tout le volet purement technique du titre, afin de réussir à faire tenir un jeu de la même envergure sur PC.

Nous avons ajouté toute la dimension purement jouable en 2019, en débutant des premières sessions d’alpha puis de beta test. Nous remercions d’ailleurs énormément l’ensemble de nos joueurs qui s’arrachent chaque jour depuis à nous envoyer moult et moult feedbacks et report, nous permettant cette année de nous focaliser sur l’optimisation de tout cela, nous ayant permis d’annoncer hier la fenêtre de sortie pour le jeu.

Avec un héritage de 13 ans, porter un tel jeu sur mobile doit être un véritable challenge, à la fois technique, mais aussi communautaire. Comment avez-vous surmonté ces épreuves ?

Une des plus grosses difficultés est qu’en fait, dans un tel cas, on ne part pas de zéro au final. On doit justement réussir à apprendre, comprendre un jeu déjà existant. Le cas en plus de EVE Online est celui d’un jeu avec plus de dix années d’existence, de réussites et d’échecs. La grosse force que nous avions est que CCP Games a été avec nous depuis le début et a collaboré avec nous sur toutes les étapes du développement.

Cela nous a permis par exemple d’éviter certains pièges dans lesquels ils sont tombés par le passé, mais aussi à conserver de bout en bout l’ADN du titre. Nos échanges permettent ainsi de nourrir non pas un seul jeu mais les deux. En plus de cela, l’expertise de CCP a été telle que nous avons pu même améliorer certains aspects inhérents au fonctionnement même de notre studio. D’autant plus que cela fait maintenant plus de trois ans que nous développons le jeu, ce qui est très rare en terme de temps de conception pour un jeu mobile. Cela donne une bonne idée de la grandeur du projet.

En plus de cela, la communauté de joueurs testant le jeu est également en très grande partie composée des connaisseurs du jeu original et cela nous aide énormément à prendre la meilleure direction pour proposer le jeu répondant à nos attentes et également à celles des joueurs.

Est-ce que le jeu proposera des features originales par rapport à EVE Online ?

Pour le moment, nous nous concentrons à proposer un jeu proche de EVE Online. Bien entendu, certaines choses varient par la plateforme en elle-même comme le système de logistique, mais pour l’instant non. D’autres aspects restent exclusifs tout de même comme la faction des Yan Jung qui devrait vous réserver quelques surprises.

Le jeu prend de plus place dans un univers parallèle à EVE Online, donc c’est logique que l’on retrouve à la fois des choses similaires ainsi que des différences.

Quel est votre objectif concernant la disponibilité du jeu sur les smartphones et tablettes ? Avez-vous sacrifié des aspects pour que le jeu soit plus facilement disponible sur l’ensemble du secteur ?

Très clairement, notre volonté depuis le début est de proposer un EVE Online mobile sans concession. Il est impossible pour nous de vous donner une liste d’appareils compatibles car c’est quelque chose sur lequel nous travaillons et que nous travaillerons sur le long terme, après la sortie du titre. Nous développons en ce moment même des choses permettant notamment d’économiser des ressources, en proposant par exemple une variation de détails graphiques.

Pour conclure, pouvez-vous nous dire votre petite fierté en tant qu’équipe sur ces trois années de développement ?

Notre fierté, c’est au final tout le monde (rire). Plus sérieusement, nous sommes vraiment fier du travail accompli par tous. Notre équipe technique qui a réussi ce pari de proposer véritablement EVE Online dans votre poche, à CCP Games sans qui nous en serions pas là aujourd’hui qui nous ont aidé à ce qu’EVE Echoes soit ce qu’il est aujourd’hui.

Et bien entendu, nous avons une chance extraordinaire d’avoir une telle communauté qui est là jour et nuit à jouer au jeu, contribuer avec leurs retours. C’est quelque chose au final d’assez rare et risquée d’impliquer aussi tôt dans le développement des personnes externes, qui pourraient abandonner assez rapidement. Ce n’est pour le coup pas du tout le cas ici et nous en sommes vraiment fiers.