Europa Universalis IV : Emperor nous présente son story trailer

Dans la série des bonnes nouvelles pour les fans de jeu de stratégie, on retrouve la récente sortie médiatique d’Europa Universalis IV. En effet, le prochain DLC du titre, nommé Emperor, s’est une nouvelle fois présenté au public via son story trailer, en ajoutant même une date de sortie à l’affaire.

Direction le mois de juin

D’abord annoncé, puis officialisé en mars dernier, ce nouvel ajout au titre de Paradox Interactive vient avec de nouvelles mécaniques de jeux centrées sur le Saint-Empire, les États du Pape mais aussi bon nombre de nations catholiques. Dès lors, c’est un vent de fraîcheur qui va souffler sur l’ensemble de l’Europe.

Ce seizième pack, après Dharma et Golden Century, viendra donc avec de nouvelles missions, de nouveaux succès mais aussi de nouvelles mécaniques de gestion du catholicisme et du Saint-Empire. De quoi refondre totalement la façon de jouer pour celles et ceux qui souhaiteraient unifier la religion ou simplement asseoir leur domination sur l’Europe centrale.

Ainsi, ce nouveau pack viendra donner de quoi s’occuper aux joueurs en attendant l’arrivée de Crusader Kings III, annoncé pour sortir cette année.

En attendant, gardons à l’esprit qu’Emperor sortira le 9 juin 2020.