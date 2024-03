Europa : Le jeu d’aventure et d’exploration au style Ghibli repousse sa sortie de plusieurs mois sur PC

Outre cette information, le développeur a notamment expliqué que ce délai de conception supplémentaire était nécessaire afin d’améliorer et peaufiner la qualité du titre au maximum :

« Ça a été une décision très difficile à prendre et qui résulte de beaucoup de discussions entre moi et le reste de l’équipe. Europa a commencé comme un projet parallèle que j’ai créé seul et, au fil des années, il s’est développé plus que jamais je n’aurais pu en rêver, et ce même si nous travaillons encore les soirs et les week-ends en plus de nos emplois quotidiens. Je suis très fier de ce que nous avons fait ensemble, c’est pourquoi je ne supporte pas l’idée de sortir le jeu avant qu’il ne soit dans l’état que nous voulons. Malheureusement, il semble que cela prendra un peu plus de temps que prévu. »