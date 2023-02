Accueil » Actualités » Eternights : Le jeu d’action et de dating prend un peu de retard et nous arrivera cet été

Révélé lors d’un State of Play, Eternights a eu de quoi en décontenancer plus d’un avec son concept atypique même si on devine aisément ses influences, Persona en tête. Le titre de Studio Sai se présente comme un jeu d’action qui laisse aussi la place à un peu de dating sim, sur fond de fin de monde et de créatures étranges à éliminer grâce au bras droit un peu spécial de notre protagoniste. Cette proposition originale devait nous arriver dès ce printemps, mais elle est désormais reportée à la saison suivante.

Studio Sai ne veut pas gâcher son rendez-vous

Sauver le monde (tout en obtenant un date) attendra, puisque le studio derrière Eternights nous annonce que ce dernier ne verra finalement pas le jour avant l’été 2023, au lieu du printemps. Aucune date plus précise n’est donnée pour l’instant, mais on a droit à un nouveau trailer pour nous faire patienter.

Ce léger report est justifié par une ambition accrue de la part du studio, qui dit avoir grandement amélioré le level-design du jeu pour offrir plus de raisons aux joueurs et aux joueuses d’aller grinder des donjons. L’équipe explique que depuis l’annonce du jeu, de grands changements ont été opérés sur l’interface utilisateur, sur le rythme des combats ainsi que sur l’immersion. C’est pourquoi il lui fallait quelques semaines de travail supplémentaires pour arriver au bout de sa vision.

Eternights est attendu PC via Steam et Epic Games Store, PS4 et PS5.