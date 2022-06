Epic Games Store : Wolfenstein The New Order est le jeu gratuit de la semaine

Tous les jeudis, Epic Games met à disposition des jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Si on retrouve généralement des productions indépendantes, voire des AA dans cette offre, il est possible de mettre la main sur de plus gros titres depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, la trilogie Bioshock était offerte à toutes celles et ceux possédant un compte, et c’est maintenant un autre grand FPS qui est rendu gratuit, à savoir Wolfenstein The New Order.

Wolfenstein The New Order est désormais gratuit

Le jeu de Bethesda est maintenant disponible gratuitement dans l’Epic Games Store, l’occasion de prendre les armes et d’aller décimer des légions de Nazis sans aucun frais supplémentaire. Le FPS nous place dans la peau de William « B.J. » Blazkowicz dans un univers alternatif dans l’Europe des années 60, où les Nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Il faut alors rejoindra la résistance pour renverser la dictature, dans un jeu d’action survitaminé et sanglant.

Pour récupérer gratuitement Wolfenstein The New Order. Il vous suffit d’avoir un compte Epic Games Store et d’aller sur la page du jeu pour l’ajouter gratuitement à votre bibliothèque. L’offre est valable jusqu’au jeudi 9 juin à 16h59.

La semaine prochaine, c’est encore un jeu mystère qui est offert. Les paris sont donc lancés.