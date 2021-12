L’Epic Games Store pourrait offrir 14 jeux d’ici la fin de l’année, Shenmue III serait le premier

L’Epic Games Store offre régulièrement des jeux gratuits, à raison d’un ou deux titres par semaine, comme Dead By Daylight en ce moment-même. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année, le store se montre souvent plus généreux, en offrant un jeu par jour, et cette année, ce devrait à nouveau être le cas, du moins selon billbil-kun et Dealabs.

Un beau calendrier de l’avent sur l’EGS ?

Souvent connu pour révéler en avance le line-up du PlayStation Plus, billbil-kun s’attaque cette fois-ci à l’Epic Games Store avec des informations sur l’opération de fin d’année qui se préparerait. Selon lui, 14 jeux seront offert du 16 décembre au 6 janvier prochain (un par jour, mais le dernier sera offert du 30 décembre au 6 janvier), et le premier ne serait autre que Shenmue III.

Malgré cette information, billbil-kun souhaite conserver la surprise des prochains titres, qu’il connait déjà selon lui. Il prévient cependant que durant certaines journées (les 17, 19, 22, 23 ,24, 25 et 28 décembre), des jeux intéressants et jamais offerts seront disponibles, sans révéler lesquels.

Il ne reste donc plus qu’à attendre encore quelques jours pour avoir le fin mot de cette histoire, et découvrir les jeux qui pourraient potentiellement être offerts.