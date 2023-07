Enshrouded : Premier avis sur ce jeu de survie qui promet d’être plus accessible et moins stressant que les autres

Enshrouded prend place dans un monde ouvert post-apocalyptique submergé par un mystérieux brouillard. Vous incarnez un être ramené à la vie par une force mystérieuse appelée « La Flamme ». Votre but est ainsi de repousser ce fameux brouillard et de reconstruire le royaume à partir des vestiges du passé.

Un jeu de survie moins hardcore que les autres

La proposition a de quoi séduire car, contrairement à d’autres jeux de survie plus classiques comme Valheim, Enshrouded promet d’être moins stressant au quotidien. Cela ne veut pas dire que le jeu est plus facile ou casual pour autant. Il concentre sa difficulté dans son gameplay sans négliger les éléments classiques du jeu de survie. Ici, le titre récompense une bonne préparation avant de s’attaquer à un défi corsé, mais vous n’allez pas constamment mourir pour des activités banales comme couper du bois ou chercher de la nourriture.

Par exemple, les effets de la nourriture et de la boisson sont liés au combat et à l’exploration. L’eau vous donne de l’endurance pour effectuer plus de tâches plus longtemps, tandis que la viande de loup augmente votre santé maximale. Si vous trouvez les standards des jeux de survie actuels trop oppressants, Enshrouded pourra éventuellement piquer votre intérêt.

En parallèle, il propose un gameplay façon action-RPG et un développement de personnage assez libre. Nous avons pu jeter un coup d’œil à l’arbre des compétences et il y a effectivement une bonne marge de manœuvre pour personnaliser votre combattant selon vos envies (mage, guerrier, archer ou encore des hybrides). Cela nous motive à progresser et à se spécialiser si l’on joue en groupe avec des amis. Par ailleurs, on en profite pour préciser que le jeu est accueillant si vous jouez en solo (même hors-ligne) ou en groupe. L’aspect solitaire est particulièrement intéressant étant donné ce côté plus accessible en matière de survie.

Le directeur créatif du jeu a d’ailleurs joué en solo durant toute la démonstration et le résultat se révèle assez convainquant pour le moment même si le studio considère qu’il est plus amusant à plusieurs. La difficulté du jeu s’adaptera d’ailleurs au nombre de joueurs présents dans une zone donnée. Autrement dit, si un serveur accueille une dizaine de personnes et que quatre d’entre elles décident de partir explorer un donjon, la puissance des ennemis sera calibrée pour un groupe de 4 personnes uniquement.

Un aspect création bien conçu

Enshrouded vous laisse bien entendu créer votre propre base, et il utilisera pour ça la technologie voxel. Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette méthode à l’œuvre et elle nous a rarement déçus. C’est encore le cas ici avec un système assez intuitif qui ne demande pas des tonnes de manipulations pour faire des choses assez simples. Il y a énormément d’éléments préfabriqués que l’on peut poser, puis modifier à loisir si l’on dispose des ressources nécessaires. On peut ainsi simplement placer quatre murs et modeler la surface pour créer des portes ou des fenêtres.

Ils ont d’ailleurs maîtrisé ce procédé avec leur précédent jeu Portal Knights, et encore une fois, Minecraft reste une référence en la matière, cependant l’univers d’Enshrouded est bien plus organique afin de coller avec ce projet d’Action-RPG un peu plus réaliste. L’une des motivations de la création du jeu était que les développeurs s’étaient rendu compte que la communauté de Portal Knights comptait une grande partie d’adultes. Ils ont ainsi voulu garder ce côté très créatif tout en donnant quelque chose de plus séduisant pour cette tranche d’âges.

Le monde est entièrement conçu à partir du voxel, ce qui signifie que vous pouvez le modeler selon vos envies et creuser où vous voulez pour créer des tunnels et construire votre propre raccourci selon les obstacles. On nous précise que le jeu n’aura pas des profondeurs aussi développées que dans Minecraft, mais vous devriez tout de même y dénicher certaines ressources rares.

Le principe est toujours aussi impressionnant car tous les éléments du décor sont destructibles. L’autre point intéressant est que le monde ouvert a été pensé en conséquence et aura ainsi une continuation logique, contrairement à Portal Knights qui était un peu plus « bricolé » grossièrement parlant. Les mondes étaient générés de manière procédurale tandis que dans le monde d’Enshrouded, les développeurs ont tout conçu par eux-mêmes. Nous en avons vu très peu, mais c’est plutôt réussi à ce niveau-ci pour le moment.

Le choix de la liberté ou du guidage

A l’instar d’un Zelda Breath of the Wild (l’une des inspirations du studio), Enshrouded vous laisse une liberté totale dès lors que vous avez complété le tutoriel. Il ne vous impose rien et vous pouvez ainsi partir dans la direction que vous voulez. On peut même profiter d’un Wingsuit artisanal pour se déplacer rapidement en survolant le brouillard. Cependant, si vous souhaitez tout de même être guidé, le jeu dispose d’un système de quêtes qui vous dira où aller afin d’avoir un petit fil rouge.

Les développeurs ont aussi tenu à inclure du lore pour donner de la crédibilité à leur univers sans pour autant être aussi poussé que les Action-RPG classiques en solo. Il ne faut donc pas s’attendre à des instants épiques ponctués de dialogues et de cinématiques. Le jeu est d’abord un jeu de survie « alléger ».

En plus des objectifs liés à la « La Flamme », vous allez devoir trouver les autres survivants. Une fois sauvés, ces PNJ pourront vous offrir moult services, notamment plus d’options pour le craft. Nous avons pu avoir un petit exemple avec le sauvetage du forgeron. Par contre, il faut explorer le brouillard avec précaution car il s’agit d’un environnement toxique. Une barre en haut de l’écran indique le temps que vous pouvez rester à l’intérieur. Il y a tout de même des moyens de recharger cette résistance au brouillard durant vos expéditions.

Les combats nous ont semblé très corrects dans l’ensemble avec des mécaniques standards comme l’esquive ou la parade, mais ce n’est pas ce qui vous fera adhérer au jeu bien que l’on attende de voir ce que donne un personnage plus avancé. Le titre se révèle néanmoins menaçant lorsque l’on doit explorer des donjons avec plus d’ennemis à gérer à la fois. Les inspirations sont multiples pour ce point bien précis, Breath of the Wild et les Souls, mais elles sont très légères.

Enshrouded peut sembler assez quelconque, tant il ressemble aux premiers abords à un Action-RPG classique, mais sa dimension survie lui donne un intérêt tout particulier. Avec ce que l’on a vu et ce que l’on nous a expliqué, il dispose d’un fort potentiel pour accueillir les curieux qui voudraient s’initier aux joies de la survie sans pour autant attaquer avec un gros morceau assez intimidant tel que Valheim. On pense que Keen Games tient ici un concept qui peut marcher. Grâce à leur expérience sur Portal Kights, le studio est également solide dans de nombreux domaines comme le craft et l’interactivité avec le monde entièrement destructible qui nous entoure. On a clairement hâte d’en savoir plus. Si le projet vous intéresse, sachez qu’il sera bientôt disponible en accès anticipé sur Steam.