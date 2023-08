Enshrouded : le jeu de survie en monde ouvert dévoile du gameplay dans une nouvelle vidéo

7 minutes de gameplay pour vous convaincre

Si vous n’aviez pas lu notre premier avis sur Enshrouded effectué après un entretient avec le directeur créatif du jeu, sachez que le titre nous avait bien tapé dans l’œil. Même s’il peut ressembler, à première vue, à un Action-RPG en monde ouvert classique, il promet d’incorporer une dimension survie allégée permettant de le rendre bien plus accessible par rapport à autres noms du genre tel que Valheim.

On peut ainsi le voir comme un mélange de Minecraft et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, deux titres qui ont inspiré les développeurs. Sachez d’ailleurs que Keen Games est responsable du sympathique Portal Knights qui avait aussi cet aspect bac à sable. Dans cette nouvelle vidéo, les développeurs mettent l’accent sur l’exploration et les mécaniques de survie. En effet, le monde ouvert promet d’être assez hostile avec ses zones de brouillard toxique ou encore les nombreux ennemis environnants. Heureusement, les mécaniques de discrétions et la montée en niveau de votre personnage vous permettront d’y faire face.

Toutefois, la violence ne sera pas toujours la meilleure option. Enshrouded possède aussi un côté créatif très prononcé avec un monde entièrement destructible, de l’artisanat et un système de craft intuitif. On rappelle que l’aventure pourra se faire seule ou à plusieurs.

Enshrouded arrivera en accès anticipé sur Steam dans le courant de l’année. On attend désormais une date définitive.