emptyvessel : Plusieurs vétérans de l’industrie du jeu vidéo fondent un nouveau studio indépendant aux Etats-Unis

Un shooter AAA immersif sous Unreal Engine 5 en préparation

Parmi la quinzaine de personnes composant ce studio indépendant au moment de sa fondation, on retrouve plusieurs vétérans de l’industrie ayant contribué aux succès de diverses licences comme DOOM, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands ou encore Tomb Raider. A sa tête figure notamment Emanuel Palalic et Garrett Young, deux anciens membres clés d’id Software.

D’après le communiqué relayé en partie par Gematsu, emptyvessel a pour objectif de « créer des jeux de qualité supérieure » tout en prenant des risques pour concevoir « de nouveaux types d’expériences de divertissement rafraîchissantes », en cherchant « à rompre avec les business models traditionnels » et « à travailler ensemble vers une vision commune, un futur alimenté par les gens et la créativité. »

Selon le PDG Emanuel Palalic, « en priorisant et en nous alignant sur nos forces, nous sommes sûrs qu’il est possible de créer des jeux de qualité AAA avec des équipes plus petites. L’industrie a souvent négligé les personnes qui consacrent leur cœur et leur âme à la création de ces mondes. Avec emptyvessel, nous sommes déterminés à changer ce récit et à faire de ce rêve une réalité pour autant de développeurs que possible. »

De son côté, le directeur de l’exploitation et directeur général Garrett Young a déclaré ceci :

« Notre industrie est à un tournant entre le business et le talent. Chez emptyvessel, nous adoptons une approche axée sur les développeurs dans notre direction et notre exécution. Nous comprenons que chaque innovation dans ce secteur a été menée par un développeur prenant un risque dans chaque nouvelle IP, chaque licence à un milliard de dollars. Le prochain grand succès du jeu peut venir de n’importe où. »

Reste maintenant à savoir si le studio texan réussira à atteindre ses objectifs avec son premier titre qui, rappelons-le, sera un shooter immersif tournant sous Unreal Engine 5. A suivre.