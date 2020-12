La première zone que l’on parcoure dans Immortals Fenyx Rising regorge de collectibles à dénicher un peu partout, dont des coffres épiques qui offrent des équipements à Fenyx. Voici où trouver tous les coffres épiques des Brisants et comment les ouvrir, avec ce qu’ils contiennent.

Où trouver les coffres épiques des Brisants ?

Notez que certains coffres demandent de résoudre des énigmes ou de participer à des combats avant de pouvoir être ouverts. Comme il est facile de les manquer, n’hésitez pas à nous signaler en commentaire si l’un des coffres de l’île n’est pas présent dans cet article.

Coffre épique 01

Récompense : Casque de valeur de soldat

Se cache dans le bâtiment principal de l’île au nord, là où Fenyx rencontre l’oracle.

Coffre épique 02

Récompense : Plastron de valeur de soldat

Se trouve tout en haut de l’observatoire, en suivant le chemin principal de la quête, juste avant de croiser Typhon.

Coffre épique 03

Récompense : Pelage de troupe

Se trouve sous l’eau, en plein milieu de l’île. Nécessite de plonger pour le récupérer, et de se faufiler dans la structure engloutie.

Coffre épique 04

Récompense : Crinière de troupe

A l’endroit indiqué sur la carte montrée plus haut, vous verrez le coffre verrouillé dans l’une des maisons délabrées. Non loin, un socle peut être actionné en posant une statue de mouton dessus.

Coffre épique 05

Récompense : Peau de festivité

Ce coffre est légèrement plus compliqué à ouvrir. Il se situe à l’intérieur d’un bâtiment dont les portes sont scellées. Faufilez vous à l’ouest et regardez le bâtiment. Vous verrez une torche à allumer avec votre flèche. Allez ensuite à l’est de ce bâtiment pour résoudre une nouvelle énigme avec une flèche à tirer.

Allez ensuite à l’arrière du bâtiment. En montant sur les colonnes, vous pourrez actionner votre pouvoir d’attraction et attraper un cube pour le poser sur le socle non loin de là. Descendez dans la structure et allez sous l’eau, puis suivez le chemin en apnée pour trouver le bouton qui lèvera la sécurité.

Revenez alors à la porte principale et affrontez les soldats. Vous trouverez une petite lyre ainsi que le coffre.

Coffre épique 06

Récompense : Orgueil du géant à un oeil

Rendez-vous au point indiqué et préparez-vous à affronter un minotaure. La bête est particulièrement féroce en début du jeu, prenez garde à ses jets de pierres et lancez-lui des colonnes brisées pour l’étourdir. Une fois battu, prenez le reste d’une colonne et pour la poser sur le socle, et ouvrir le coffre.

Coffre épique 07

Récompense : Pelage de troupe cachée

Pour trouver le coffre, il faudra se rendre tout en bas de la colonne en pierre pour trouver une entrée cachée au nord-ouest.

Une fois dans la grotte, vous trouverez un cube dans l’eau à ramasser avec le pouvoir d’attraction. Plongez ensuite sous l’eau et faufilez-vous sous la structure, et suivez le chemin. Une fois ressorti de l’autre côté, grimpez pour voir le deuxième cube derrière une grille. Utilisez simplement votre pouvoir d’attraction pour le faire tomber, puis revenez pour placer les deux cubes sur le socle et ouvrir le coffre.

Coffre épique 08

Récompense : Coup de vent

Il se situe tout en haut d’une colonne en pierre, mais nécessite de faire face à un griffon. Prenez surtout garde à sa tornade qui inflige de lourds dégâts.

Coffre épique 09

Récompense : Crinière de troupe cachée

Là encore, il faudra pénétrer au sein d’une colonne en pierre. L’entrée se situe au sud-ouest à mi-hauteur, lancez-vous du haut de la colonne pour planer tranquillement jusqu’à elle.

Une fois à l’intérieur, utilisez votre pouvoir d’attraction pour attraper un cube situé à gauche en hauteur, dans un creux du plafond. Regardez ensuite en haut à droit pour voir un mur de pierres à briser avec la hache, qui cache le deuxième cube à poser sur le socle avant d’ouvrir le coffre.

Coffre épique 10

Récompense : Eternité

Ce coffre est gardé par plusieurs monstres féroces et un cyclope qui inflige de lourds dégâts, surtout en début de jeu. Eliminez d’abord les plus petits avant de vous attaquer au colosse, puis ouvrez le coffre.

Coffre épique 12

Récompense : Casque d’envie du géant à un oeil

Pour récupérer le trésor, vous devrez tout d’abord poser un cube massif en le ramassant derrière le coffre, dans une coque de bateau détruite.

Coffre épique 11

Récompense : Pectoral de regard pétrifiant

Pour ouvrir ce coffre, il faut se tenir sur le socle de l’île suitée au sud de la récompense, puis tirer une flèche en hauteur avant de la faire redescendre pour actionner le levier qui déverrouille le portail rouge.

Coffre nocturne

Ce coffre spécial ne s’ouvre qu’à une condition, à savoir lorsque Fenyx arrive dans la zone indiquée de nuit. Vous pouvez passer le temps plus vite pour voir ensuite apparaitre tout un tas de monstres à tuer avant de pouvoir récupérer le coffre.

Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.