Empires in Ruins est désormais disponible en accès anticipé

Un nouveau jeu de stratégie fait son apparition sur Steam : Empires in Ruins. Beaucoup d’ingrédients constituent le jeu : de la stratégie, du tour par tour, de la gestion et construction de bâtiments, des affrontements en temps réel… du RTS quoi, comme on en retrouve avec Age of Empires 2.

Contrôler la rébellion

Côté histoire, nous avons la naissance d’une rébellion dans une petite principauté, souhaitant s’évincer de la capitale, et devenir indépendante. Pour réprimer cette rébellion, un sergent alcoolique au sale caractère est envoyé.

Le jeu est divisé en deux modes : un premier sur la carte principal, avec un aspect gestion, et un deuxième mode plutôt orienté combat, mélangeant les mécaniques de défense de tour, et de RTS.

Empires in Ruins est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam, en anglais.