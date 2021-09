Elyon : Le MMORPG sera free-to-play et sortira le 20 octobre sur PC

Anciennement appelé Ascent: Infinite Realm il y encore quelques mois, Elyon, le MMORPG de Krafton, Bluehole Studio et Kakao Games, a profité de la diffusion d’un court trailer cinématique pour annoncer qu’il sera disponible le 20 octobre prochain sur PC. Sachez toutefois qu’il sera possible de créer son futur personnage sept jours avant la sortie, soit le 13 octobre.

Un modèle économique finalement free-to-play au lancement

En plus de partager cette information, les développeurs ont indiqué que, suite aux retours des participant(e)s à la dernière bêta fermée organisée fin août, le modèle économique du titre sera finalement free-to-play. Vous pourrez donc accéder aux serveurs gratuitement dès le lancement. Si vous souhaitez profiter de quelques bonus in-game dès le début de votre partie, trois packs payants sont en vente sur Steam.

Notez également qu’un événement de pré-inscription a d’ores et déjà commencé. Jusqu’au 19 octobre inclus, toutes les personnes qui s’abonneront à la newsletter Kakao Games via le site officiel du jeu pourront récupérer quatre récompenses in-game, normalement payantes, le jour de la sortie : la tenue de l’Agent, l’élégant chapeau à oreilles de chat, la monture perroquet jaune et la Bénédiction de l’Etoile (7 jours).

Rendez-vous dans un peu moins d’un mois pour découvrir ce que nous réserve le MMORPG Elyon.