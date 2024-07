Elden Ring : George R. R. Martin réagit aux discussions autour d’un film et semble teaser quelque chose

L’auteur s’amuse de la rumeur

Lorsque Miyazaki disait qu’un film Elden Ring était possible, on pensait simplement que l’idée était dans un coin de sa tête et que le partenaire idéal pour lancer une telle adaptation n’avait pas encore été trouvé. George R. R. Martin vient cependant semer le doute sur son blog, dans lequel il botte en touche et prétend ne rien savoir d’un tel projet, avec un ton suspect et un clin d’œil évident :

« Oh, et à propos de ces rumeurs que vous avez peut-être entendues concernant un long-métrage ou une série télévisée basée sur Elden Ring… Je n’ai rien à dire. Pas un mot, non, rien, je ne sais rien, vous n’avez jamais entendu un mot de ma part, non non non. Quelle rumeur ? »

Voilà qui devrait alimenter la machine à rumeurs même si du côté de From Software, rien ne semble avoir été décidé. Peut-être que l’écrivain a simplement été contacté pour des discussions à ce sujet qui sont encore très peu avancées et pas vraiment concrètes, allez savoir. Le doute est maintenant là.