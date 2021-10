Elden Ring est repoussé au 25 février 2022 et se fait pardonner avec des phases de test en novembre

La vague de report commence maintenant à toucher les jeux prévus pour 2022. Alors que l’on pensait naïvement pouvoir jouer à Elden Ring dès la fin du mois de janvier, le sort s’acharne. Bandai Namco annonce aujourd’hui que le jeu est repoussé d’un petit mois afin de parfaire les ambitions du studio, et tente de faire passer la pilule en annonçant des phases de test ouvertes à toutes et à tous, du moins avec de la chance.

Un report attendu

Si vous aviez posé vos congés la semaine du 21 janvier 2022, on est bien désolé de vous apprendre que vous ne pourrez pas profiter d’Elden Ring pendant vos vacances. Bandai Namco annonce que le titre est repoussé au 25 février prochain. Parce qu’évidemment, il n’y avait pas assez de jeux prévus pour février 2022, bien sur que non.

C’est donc dans cet embouteillage mortel que va s’engouffrer Elden Ring, mais d’ici là, quelques chanceuses et chanceux pourront essayer le jeu dès le mois de novembre. L’éditeur met en place une série de tests, comme des bêtas fermées, qui auront lieu aux dates suivantes :

Session 1 : de 12h à 15h le 12 novembre

: de 12h à 15h le 12 novembre Session 2 : de 4h à 7h le 13 novembre

: de 4h à 7h le 13 novembre Session 3 : de 20h à 23h le 13 novembre

: de 20h à 23h le 13 novembre Session 4 : de 12h à 15h le 14 novembre

: de 12h à 15h le 14 novembre Session 5 : de 4h à 7 h le 15 novembre

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site officiel pour avoir un chance de participer à cet essai.

Elden Ring sera donc disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac. N’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le jeu pour en savoir plus.