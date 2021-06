Elden Ring : Un cycle jour-nuit confirmé et une mise à niveau next-gen gratuite

La grosse surprise de ce Summer Game Fest était sans nul doute Elden Ring, qui s’est enfin montré avec un premier trailer de gameplay. Le titre de Bandai Namco est enfin de retour, et l’éditeur partage aujourd’hui plus de détails sur le titre, à commencer par une bonne nouvelle sur la mise à niveau next-gen du jeu.

Cycle jour-nuit, PNJ, mise à niveau…

On apprend donc que la mise à niveau PS4 – Xbox One vers la PS5 – Xbox Series sera gratuite pour le jeu. L’éditeur confirme cela dans un nouveau communiqué, qui nous apprend également quelques détails sur le monde du jeu.

Les rencontres avec les autres PNJ sont bien mises en avant ici, et l’éditeur nous prévient que chaque personnage dispose de sa propre histoire qui l’amènera à aider ou non le joueur. Les trahisons et les couteaux dans le dos seront visiblement nombreux, et le joueur aura un rôle à jouer dans le destin du monde.

Ce monde disposera d’ailleurs d’un cycle jour-nuit, avec une météo dynamique. Elden Ring offrira ainsi une très grande liberté pour un titre From Software, avec le terrain de jeu le plus conséquent jamais réalisé par le studio. Comme on pouvait s’en douter, on a bien la confirmation que l’on pourra créer notre propre personnage, et les joueurs sont encouragés à découvrir les nombreux styles de combats du jeu. On pourra même user de furtivité comme on l’a vu dans la vidéo.

Heureux de pouvoir enfin donner plus de détails sur son jeu, Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, déclare :

« Dans Elden Ring, nous avons concentré toute l’expertise en matière de dark fantasy et d’Action-RPG que nous avons cultivée avec la série Dark Souls, afin de créer un jeu audacieux à même de faire évoluer le genre. Nous avons bâti un monde riche, d’une envergure proprement stupéfiante, sur la base de légendes écrites pour le jeu par George R. R. Martin. Elden Ring est un monde plein de mystères et de dangers, qui n’attend que d’être exploré et découvert, peuplé de personnages aux personnalités développées et aux motivations nébuleuses. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à vivre cette expérience. »

De plus, Yasuo Miyakawa nous apprend que la licence Elden Ring va exister au-delà du jeu vidéo :

« Nous poursuivrons le développement d’Elden Ring, pas seulement en tant que jeu mais également dans d’autres domaines, afin de partager l’univers et le charme de ce titre avec nos fans du monde entier. Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, et nous en réjouissons. »

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 21 janvier 2022.