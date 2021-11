Elden Ring : Des clés pour accéder à la bêta fermée se revendent à des prix exorbitants

Les scalpers ne perdent pas une occasion pour se faire de l’argent, et on le voit bien dans le milieu du jeu vidéo. Même lorsqu’il est question de cadeaux, obtenus gratuitement, certaines personnes sans scrupules n’hésitent pas à profiter de la moindre chance de se faire un peu d’argent, et c’est aujourd’hui Elden Ring qui se retrouver au centre des convoitises.

Un marché aberrant

Si les éditions collectors du jeu ont vite été la cible des scalpers, qui vont ensuite les revendre à prix d’or, c’est aussi le cas des clés pour accéder à la bêta, qui va démarrer vendredi. Quelques chanceux et chanceuses ont alors été tirés au sort pour participer à cette bêta, et plutôt que de profiter eux-mêmes du jeu, ils mettent en vente ces clés sur eBay.

C’est ce que rapporte VGC, qui constate que des clés pour accéder à cette bêta son actuellement en train d’être vendues. Et souvent, les prix sont élevés, puisque le site rapporte des ventes aux alentours de 200 dollars pour ces clés. Une situation grotesque qui a fait l’objet d’une attention particulièrement sur le Reddit du jeu, où les modérateurs feront très attention à ce que ce genre de pratique ne puisse pas circuler, en bannissant celles et ceux qui tenteraient de vendre leur clé.

L’occasion de vous rappeler, même si cela est évident, d’éviter de participer à ce genre de commerce nocif.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022.