Elden Ring : Découvrez les 15 nouvelles minutes de gameplay et les deux éditions collectors

Elden Ring a récemment vu sa sortie être repoussée d’un petit mois, tout en essayant de se faire pardonner avec des phases de stress-test pour le mois de novembre, qui débuteront dès la semaine prochaine. Mais puisque Bandai Namco sait que la communauté autour du jeu n’en peut plus d’attendre, ce sont 15 minutes de gameplay qui nous ont été promises hier, et qui viennent tout juste d’être diffusées.

Le monde d’Elden Ring se présente

Ces 15 minutes nous offrent un vaste aperçu de ce qu’Elden Ring aura a proposé, avec un grand monde ouvert à explorer (on découvre d’ailleurs la carte du monde), notamment à l’aide d’un cheval que l’on pourra appeler à n’importe quand. On y voit aussi un combat épique contre un dragon qui devrait bien nous en faire baver, ainsi que des PNJ des plus étranges.

En dehors de cela, on est évidemment en terrain connu pour toutes celles et ceux qui ont joué aux précédents titres de From Software, avec toute de même des nouveautés bienvenues au niveau des menus, des compétences et du moveset de certaines armes.

On découvre également un level-design forcément plus ouvert, qui laissera une grande liberté dans les mouvements. Le tout se termine évidemment sur un combat de boss démentiel, qui nous fera souffrir.

Les deux éditions collectors du jeu

En plus de cette présentation de gameplay, Bandai Namco a aussi réservé une belle surprises pour les fans, avec les précommandes de non pas une, mais deux éditions collectors.

Edition Collector

Cette édition collector sera disponible pour le prix de 189,99 € et contiendra les éléments suivants :

Edition Collector Premium

Cette édition collector premium sera disponible pour le prix de 259,99 € et contiendra les éléments suivants :

3 illustrations sur carton exclusives représentant le paysage de l’Entre-Terre

Un Écusson brodé

3 autocollants exclusifs représentant des emblèmes du jeu.

Une affiche exclusive représentant un héros d’antan

La bande-son numérique

Le steelbook exclusif

L’Artbook relié de 40 pages

La statue de Malenia, épée de Miquella (23 cm)

Une réplique officielle du casque de Malenia, l’épée de Miquella, accompagnée de son présentoir

Elden Ring sera donc disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac. N’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le jeu pour en savoir plus.