Eiji Aonuma (Zelda) nommé Chevalier de l’ordre des arts et des lettres par la ministre de la Culture

La France rend honneur à l’un des piliers de Nintendo

Le co-créateur de la série Eiji Aonuma a donc été nommé à ce titre par la ministre aujourd’hui qui est justement de passage à la Paris Games Week, comme nous l’apprend Le Figaro. Un timing idéal puisque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sorti un peu plus tôt dans l’année, et est l’un des titres les plus vendus de 2023 sur le territoire français, avec plus d’un million de ventes en France selon Nintendo.

Eiji Aonuma rejoint donc la liste d’autres figures emblématiques du jeu vidéo à avoir été nommé Chevalier de l’ordre des arts et des lettres, comme son collègue Shigeru Miyamoto ou encore Michel Ancel, Frédérick Raynal et Audrey Leprince de The Game Bakers (Haven). Aucune précision n’a été donnée pour la remise de ce titre, dont la date est encore inconnue.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.