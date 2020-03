Alors que la communication autour des consoles nouvelles générations bat son plein, un ancien développeur de Sony a récemment tweeté sur la différence entre la PS5 et la Xbox Series X. Ce développeur du nom de Chris Grannel avait déjà travaillé chez Sony Studio Liverpool Games ainsi que chez Guerilla Games sur des jeux comme Formula 1, Wipeout HD Fury ou Killzone 2, et parle ici de la puissance et de la différence entre les deux machines.

I’ve chatted to a few devs and they have confirmed the power difference is quite staggering. However they have said it doesn’t mean you can’t make good games on the PS5. These fanboys clearly don’t care about that and are massively rattled.

— Chris Grannell (@CJGrannell) March 22, 2020