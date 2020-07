Eastern Exorcist sortira le 14 août sur PC, plus tard sur PS4

Annoncé l’année passée en amont du ChinaJoy 2019, Eastern Exorcist s’est fait particulièrement discret depuis. Pourtant, les développeurs travaillent entièrement dessus et communiquent de temps à autre sur la page Steam. Aujourd’hui, bonne nouvelle, on a une date et quelques nouvelle images.

Du Soulsvania avec des démons

Présenté comme un action RPG en sidescrolling horizontal, Eastern Exorcist prend place dans un monde oriental fictif peuplé de créatures démoniaques. Vous incarnerez un exorciste qui devra faire face à cette menace et qui pourra user de différentes compétences pour cela. Le timing et la précision semblent avoir une importance capitale.

Un concept proche du Soulsvania donc avec une direction artistique peinte à la main, développé par le studio chinois Wildfire Game (à ne pas confondre avec le jeu du même nom) et édité par Bilibili. Shaoyan Chen, fondateur du studio, partage son intention : « Nous voulions que Eastern Exorcist soit aussi frappant à regarder que captivant à jouer ».

La sortie est d’abord prévue sur PC en accès anticipé le 16 août 2020. Une version PlayStation 4 est aussi en préparation mais n’arrivera que plus tard, sans précision. Si vous voulez vous faire un premier avis, sachez qu’une démo est actuellement jouable sur Steam.