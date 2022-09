L’E3 2023 aura bien lieu et se tiendra du 13 au 16 juin 2023

L’absence d’E3 cette année s’est faite particulièrement sentir, malgré un Summer Game Fest qui a assuré la relève mais qui n’a pas contenté tout le monde. L’industrie a changé et les difficultés liées à la pandémie ont contraint le salon à revoir sa formule, avec la promesse de revenir plus fort en 2023. On savait donc que le salon préparait son retour, mais c’est désormais un peu plus concret avec de premières informations sur l’événement, à commencer par ses dates d’ouverture.

Geoff Keighley doit déjà préparer ses tweets

En 2023, l’E3 aura lieu du 13 au 16 juin et se tiendra bien au Los Angeles Convention Center, comme d’habitude. Cependant, quelques changements majeurs sont à noter ici.

C’est le groupe ReedPop qui organisera l’évènement, et qui a l’habitude de ce genre de convention puisque c’est ce même groupe qui est derrière l’organisation des différentes PAX, du New-York Comic-Con ou encore de la Star Wars Celebration. Kyle Marsden-Kish, vice-président de ReedPop Gaming, entend faire en sorte que le salon retrouve son rôle d’antan au sein de l’industrie :

« L’E3 est l’une des rares opportunités de l’industrie mondiale du jeu de se rassembler, de s’unir et de parler d’une seule voix et de montrer au monde ce qu’elle crée. Notre vision est de réunir l’industrie en rétablissant la semaine traditionnelle de l’E3, de ramener cette étincelle et de restaurer le rôle de l’E3 en tant qu’événement mondial véritablement magique pour les créateurs de jeux et les consommateurs. »

La presse et le public seront séparés

Mais le plus gros changement reste l’organisation de cet E3 2023. Depuis quelques années, le salon était ouvert au public, entraînant la grogne de la presse qui ne pouvait pas faire son travail correctement dans des halls inondés de monde. En 2023, ça ne sera plus le cas, ou presque.

Du 13 au 15 juin, seule la presse sera présente sur le salon, avec des halls spécifiques. Du 15 au 16 juin, le public sera de retour, mais dans un hall différent, pour ne pas gêner la presse. Autrement dit, une organisation similaire à ce que peut faire la Gamescom.

L’industrie est donc maintenant au courant de ce retour, reste à savoir si elle sera bien au rendez-vous, ou si Geoff Keighley et son Summer Game Fest cannibaliseront l’événement.