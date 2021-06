E3 2021 : Le prochain Call of Duty ne serait pas présenté durant l’événement

On a l’habitude de voir arriver un nouvel épisode de Call of Duty lors de chaque fin d’année, qui est auparavant annoncé aux alentours de l’E3 pour commencer son plan de communication. Cette année, Activision nous fera visiblement attendre encore un peu plus, du moins selon les dires de VGC, puisque le site rapporte que le prochain épisode, au nom de code Call of Duty: Vanguard, ne sera pas présent lors de l’E3 2021.

Rendez-vous cet été

Le site rapporte que le jeu est toujours prévu pour sortir en novembre, comme d’habitude, et qu’il aurait droit à une campagne solo, du multi, un mode zombie, bref, tout ce que l’on attend d’un épisode de Call of Duty.

VGC rappelle qu’aux dernières nouvelles, cet opus retournerait du côté de la Seconde Guerre Mondiale. Cela veut donc dire que cette période sera aussi instauré dans Warzone, comme cela avait été fait pour Black Ops Cold War. VGC indique qu’une nouvelle map serait en préparation, et qu’elle serait la plus grande et la plus ambitieuse jamais créé. De nouveaux véhicules seraient aussi intégrés.

La mauvaise nouvelle, c’est que le jeu ne sera visiblement pas présenté à l’E3 2021, mais plus tard dans l’année, à travers un événement spécial. Le site indique que cela pourrait se faire via un événement in-game dans Warzone. Il indique également que selon ses sources, tous les studios d’Activision travailleraient maintenant sur Call of Duty. Cela fait écho avec le récent passage de Toys for Bob du côté de la licence.

Si on attend donc pas de nouvelles de cet épisode prochainement, notez que la saison 4 de Warzone sera présentée dès ce jeudi, lors de l’ouverture du Summer Game Fest.