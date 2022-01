Dying Light 2 fait le beau avec une vidéo en 4K et montre son arbre de compétences

Dying Light 2: Stay Human nous aura fait attendre, mais il ne reste plus qu’un petit mois avant que l’on puisse enfin mettre les mains sur cette suite. Le titre de Techland continue de se dévoiler toujours plus, et cette fois-ci, ce n’est pas à l’aide d’une émission Dying 2 Know, mais grâce au CES 2022 et les démonstrations techniques de Nvidia, qui souhaite mettre en avant sa techlogie RTX, présente dans Dying Light 2.

Une virée en 4K avant de parler des compétences

Le jeu illustre alors son gameplay dans une courte vidéo mettant en avant la technologie RTX et ses visuels en 4K, histoire de nous montrer que malgré son retard, le jeu compte proposer une expérience visuelle aboutie.

De l’autre côté, Techland nous offre un premier aperçu de l’arbre de compétences, avec une vidéo tout en silence qui montre bien les diverses possibilités de builds offert par le jeu. Pour obtenir ces capacités, il sera nécessaire de réaliser des actions complexes pour gagner de plus en plus de points d’expérience. Entre le parkour et les combats, il faudra choisir sa spécialité, et s’offrir les compétences dont on a le plus besoin pour survivre le plus longtemps possible.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.