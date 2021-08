Dying Light 2 montrera du gameplay durant la Gamescom

Depuis qu’il est revenu sur le devant de la scène, Dying Light 2 fait très régulièrement parler de lui grâce aux émissions Dying 2 Know, organisée par le studio pour que le public découvre de nouvelles choses sur le jeu. Un nouveau numéro aura lieu dès la semaine prochaine afin d’assurer une présence durant la Gamescom.

Tune in to Gamescom Studio in partnership with IGN on August 26th at 11am PT / 8pm CEST!

You will be able to watch the next episode of Dying 2 Know – Gamescom edition!#gamescom2021 pic.twitter.com/yV44GkXO5h

