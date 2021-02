Durée de vie The Medium : Combien de temps pour finir le jeu ?

Développé et édité par Bloober Team, The Medium est le projet le plus ambitieux de ce studio à ce jour. Sorti le 28 janvier dernier et déjà disponible dans le Game Pass, celui-ci nous raconte l’histoire de Marianne, une médium qui arrive à apercevoir et interagir avec un autre plan de la réalité. Annoncé sur la dernière génération de consoles de Microsoft, The Medium s’annonçait comme une expérience narrative poussée.

Quelle est la durée de The Medium ?

Les titres de Bloober Team n’affichent généralement pas une durée de vie exceptionnelle avec différentes activités annexes à parcourir. Ces derniers vont généralement marquer le joueur avec une expérience narrative forte et originale. The Medium ne fait pas exception et se veut alors très linéaire.

D’après le temps que nous avons passé sur le jeu, voici ce que nous avons déduit de la durée de vie de The Medium :

Histoire principale : Environ 8 heures

Histoire principale + objectifs annexes : E nviron 8 à 10 heures

Finir le jeu à 100% : Environ 10 heures

L’unique challenge pour le 100% consiste à débloquer les succès liés à la découverte des différentes échos, fragments de mémoire et types de documents parsemés à travers les niveaux du jeu. Toutefois, le jeu étant linéaire avec des environnements pour la plupart très fermés, trouver l’ensemble de ces items ne se révèle pas vraiment compliqué et est tout à fait faisable lors de votre première tentative. D’autant plus que leur nombre n’est pas ahurissant.

Sans exception, le reste des succès devrait normalement se débloquer naturellement lors de votre partie. Toutefois, si certains de ces objectifs venaient à vous échapper, il vous faudrait recommencer l’aventure, et même en connaissant la solution des énigmes, cela peut prendre quelques petites heures supplémentaires.

The Medium est disponible sur PC et Xbox Series X | S. Il est également possible d’obtenir ce dernier via un abonnement au Game Pass sur PC ou Xbox. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, n’hésitez alors pas à consulter notre test.