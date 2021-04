Durée de vie Outriders : Combien de temps pour terminer le jeu ?

Contrairement aux apparences, Outriders n’est pas un jeu service, et dispose bien d’un contenu qui est « limité » dans la mesure où il est possible de le terminer plus ou moins entièrement. Une partie du jeu se termine avec son histoire principale, mais ouvre ensuite à tout un autre pan qui demande pas mal de temps. Alors, quelle est la durée de vie de cet Outriders ?

Quelle est la durée de vie d’Outriders ?

Cela va beaucoup varier en fonction des joueurs, mais aussi au niveau de monde choisi. Outriders dispose de pas moins de 15 niveaux de difficulté, ce qui rend l’expérience assez malléable. Voici selon notre expérience en jeu, la durée de vie moyenne d’Outriders :

Histoire principale : 15 à 20 heures

Histoire principale + Quêtes annexes : 30 heures

Tout le contenu avec les Expéditions : Plus de 50 heures

Tout dépendra de votre façon de jouer, que ce soit en solo ou en coopération. De plus, étant donné que le jeu est plutôt porté sur le farm, cette durée de vie peut très vite augmenter si vous faites une pause dans votre partie pour farmer quelques équipements.

Les Expéditions, qui constituent la partie endgame du jeu, rajoute une sacrée dose de contenu avec de nombreux défis, qui demanderont de la patience et pas mal d’heures d’entrainements si vous souhaitez les accomplir dans le plus haut niveau de difficulté.

Outriders est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Notre test arrivera bientôt, ainsi que la suite de notre guide complet.