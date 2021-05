Durée de vie Mass Effect Legendary Edition, combien de temps pour finir le jeu ?

Celles et ceux qui ont tenté l’aventure à l’époque savent à quel point il est possible de se perdre des heures et des heures dans la galaxie de Mass Effect. Les nouveaux venus seront en revanche un peu plus dans l’inconnue en ce qui concerne le temps qui leur faudra pour voir le bout de Mass Effect Legendary Edition. Voici donc combien de temps il faut pour finir ce Mass Effect Legendary Edition.

Quelle est la durée de vie de Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition regroupe les trois premiers jeux Mass Effect ainsi que tous leurs DLC. Autant dire qu’avec cela, il y aura de quoi vous occuper durant un moment, même si tout dépend de votre envie d’explorer ce que les jeux ont à offrir. Voici donc la durée de vie moyenne de Mass Effect Legendary Edition.

Histoire principale : Environ 65 à 70 heures

Histoire principale + missions annexes : 75 à 100 heures

Histoire principale + missions annexes + DLC : 120 à 135 heures

Terminer le jeu à 100% : Environ 140 à 150 heures ou plus

La durée indiqué pour l’histoire principale prend seulement en compte les parties qui se concentrent exclusivement sur la trame narrative principale, sans trop prêter attention au reste. Bien entendu, il est difficile d’estimer pleinement la durée de vie d’une compilation qui regroupe trois jeux en plus de DLC. Afin de vous donner une idée plus précise, voici ce que vaut la durée de vie de chaque jeu :

Mass Effect 1 :

Histoire principale : Environ 15 à 20 heures

Histoire principale + missions annexes : 25 à 30 heures

Histoire principale + missions annexes + DLC : Environ 35 heures

Terminer le jeu à 100% : Environ 40 à 45 heures

Mass Effect 2 :

Histoire principale : Environ 25 heures

Histoire principale + missions annexes : 30 à 35 heures

Histoire principale + missions annexes + DLC : 40 à 45 heures

Terminer le jeu à 100% : Environ 50 heures ou plus

Mass Effect 3 :

Histoire principale : Environ 25 heures

Histoire principale + missions annexes : 30 à 35 heures

Histoire principale + missions annexes + DLC : 45 à 55 heures

Terminer le jeu à 100% : Environ 55 heures ou plus

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS4, et Xbox One. Vous pouvez retrouver notre test pour plus d’informations sur ce remaster.