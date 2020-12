Durée de vie Immortals Fenyx Rising : combien de temps pour terminer le jeu ?

Après un Assassin’s Creed Valhalla qui enchaine les records et un Watch Dogs Legion sympathique, Ubisoft s’apprête à sortir sa dernière cartouche de l’année avec Immortals Fenyx Rising. Se basant sur une parodie de la mythologie grecque, le titre dispose d’un monde ouvert immense à explorer avec diverses activités à accomplir avant d’atteindre le géant Typhon et ses spectres. Alors, qu’en est-il de la durée de vie du jeu ?

Quelle est la durée de vie d’Immortals Fenyx Rising ?

Le titre offre dès le départ une grande liberté, laissant le joueur accomplir les missions principales dans l’ordre qu’il le souhaite. Le monde a explorer et vaste, avec beaucoup de défis à remplir et un tas de collectibles à trouver. Mais alors combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ?

Voici des premières estimations sur la durée de vie de cet Immortals Fenyx Rising :

Histoire principale : Environ 20 à 25 heures

Histoire principale + objectifs annexes : 30 à 35 heures

Finir le jeu à 100% : Environ 50 heures

Bien entendu, il est difficile de juger la durée de vie exacte d’un jeu à monde ouvert, qui donne la possibilité de vagabonder durant des heures sans jamais avancer dans la quête. Pour ce qui est de l’histoire principale, cette indication prend donc en compte le temps nécessaire pour terminer le récit, sans trop s’éparpiller dans les objectifs annexes et en se concentrant exclusivement sur les missions du scénario.

Voir tout ce que le jeu propose est bien plus long. Entre les ambroisie à collecter, les cryptes à terminer pour débloquer les Foudres de Zeus, les défis mythiques et les missions annexes des dieux, Immortals à de quoi vous occuper un moment, bien qu’il ne soit pas aussi long qu’un Assassin’s Creed Valhalla.

Immortals Fenyx Rising sera disponible dès le 3 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu, qui sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles astuces.